Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали". Чествование памяти погибших в результате теракта начнется в 20:00 6 сентября.

Обратите внимание Ассоциация семей защитников "Азовстали" инициировала петицию о создании мониторинговой комиссии

Киевлян и гостей города просят прийти почтить память погибших

В Ассоциации семей защитников "Азовстали" отметили, что спустя 40 дней после теракта Украина не получила списков погибших в Еленовке украинских героев. Родные до сих пор не получили тела, а состояние раненых неизвестно.

Россия подло убила безоружных защитников Мариуполя, устроив ужасный теракт в колонии Еленовки. До сих пор Украина не получила подтвержденные списки погибших, родные героев не получили тела для захоронения, неизвестно состояние раненых бойцов,

– отметили в Ассоциации.

Родные украинских защитников призвали всех киевлян и гостей города прийти и почтить память героев, которых убила россия.

Теракт в Еленовке: главное

29 июля минобороны россии цинично заявило о гибели 40 украинских защитников "Азовстали" в исправительной колонии во временно оккупированной Еленовке, где их содержали оккупанты. Россия позорно обвинила ВСУ в обстрелах, повлекших трагедию.

Доказательствами причастности россии к теракту являются как минимум 2 вещи. Первое – это то, что пострадали только украинские защитники. Ни оккупанты, ни персонал колонии не получил никаких травм. Кроме того, СБУ перехватила разговор оккупантов, где те говорят о теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

В Офисе генпрокурора установили, что трагедия произошла из-за использования врагом термобарического боеприпаса. Речь идет о капсуле с горючей смесью термобарического взрыва, вызванного огнеметом типа "Джмиль", "Джмиль-М" или "Рысь".

Стоит посмотреть – позорное оправдывание россией теракта в Еленовке: смотрите видео