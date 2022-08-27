Дмитро Лубінець вимагав, щоб росія видала тіла вбитих окупантами українських полонених в Оленівці. Проте російська сторона це проігнорувала.

До теми Правда має бути встановлена: Зеленський і Гутерреш домовились про місію щодо трагедії в Оленівці

Де перебувають тіла

Наразі Україна має лише інформацію про те, що частину вбитих українських воїнів в Оленівці окупанти тримають у Маріуполі, а ще частину – у Донецьку. росія досі не розпочала процедуру видачі тіл.

Коли я звернувся з приводу свого приїзду туди, я звернувся із пропозицією, щоб російська сторона розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено. Російська сторона і тут усе проігнорувала. На даний момент ми маємо єдину інформацію, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – у Маріуполі, частина – у Донецьку,

– сказав Лубінець.

Натомість поранені військовослужбовці перебувають у Донецьку. Принаймні такою інформацію володіє українська сторона.

Що варто знати про теракт росіян в Оленівці

29 липня росія здійснила теракт в колонії окупованої Оленівки, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі".

Там загинули близько 40 наших військових, ще 130 отримали поранення. Іноземні ЗМІ кажуть, що загиблих може бути 53.

Українська розвідка встановила, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера", а злочин не є випадковістю.

До теми – військових в Оленівці не лише підірвали: дивіться відео