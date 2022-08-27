Дмитро Лубінець вимагав, щоб росія видала тіла вбитих окупантами українських полонених в Оленівці. Проте російська сторона це проігнорувала.

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Де перебувають тіла

Наразі Україна має лише інформацію про те, що частину вбитих українських воїнів в Оленівці окупанти тримають у Маріуполі, а ще частину – у Донецьку. росія досі не розпочала процедуру видачі тіл.

Коли я звернувся з приводу свого приїзду туди, я звернувся із пропозицією, щоб російська сторона розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено. Російська сторона і тут усе проігнорувала. На даний момент ми маємо єдину інформацію, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – у Маріуполі, частина – у Донецьку,
– сказав Лубінець.

Натомість поранені військовослужбовці перебувають у Донецьку. Принаймні такою інформацію володіє українська сторона.

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