Дмитрий Лубинец требовал, чтобы Россия выдала тела убитых оккупантами украинских пленных в Еленовке. Однако российская сторона это проигнорировала.
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Где находятся тела
Сейчас у Украины есть только информация о том, что часть убитых украинских воинов в Еленовке оккупанты держат в Мариуполе, а еще часть – в Донецке. россия до сих пор не начала процедуру выдачи тел.
Когда я обратился по поводу своего приезда туда, я обратился с предложением, чтобы российская сторона приступила к процедуре выдачи тел погибших родственникам у нас в Украине, чтобы я был допущен к нашим раненым ребятам. Ничего не было сделано. российская сторона и здесь все проигнорировала. На данный момент у нас есть единственная информация, что, возможно, тела находятся в Мариуполе. Часть – в Мариуполе, часть – в Донецке,
– сказал Лубинец.
Раненые военнослужащие находятся в Донецке. По крайней мере, такую информацию владеет украинская сторона.
Что следует знать о теракте россиян в Еленовке
- 29 июля россия совершила теракт в колонии оккупированной Еленовки, где содержали украинских военнопленных из "Азовстали".
- Там погибли около 40 наших военных, еще 130 получили ранения. Иностранные СМИ говорят, что погибших может быть 53 человека.
- Украинская разведка установила, что ответственность за терракт на наемниках из ППК "Вагнера", а преступление не является случайностью.
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