Гутерриш выступил на брифинге по итогам встречи. Он отметил, что ООН будет пытаться установить факты трагедии в оккупированной Еленовке Донецкой области.
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"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где содержались военнопленные в Еленовке. Случившееся неприемлемо", – сказал Гутерреш.
ООН будет проводить расследование убийства
По словам Гутерриша, все пленные военные должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Он назначит ответственного человека за расследование казни в Еленовке
Я принял решение о проведении миссии по выявлению и установлению фактов. Условия проведения этой миссии предоставили Украине и россии. Кроме условий, был отмечен и состав той группы, которую привлекут к расследованию. Я нацелю назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии,
– сообщил Гутерриш.
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Он объяснил, что это офицер, имеющий более 40 лет военного опыта. Гутерриш считает, что доступ к колонии в Еленовке должны иметь и члены Международной Миссии Красного Креста.
Зеленский о расследовании преступления россиян
Президент Зеленский 18 августа обратился к украинцам. Он отметил, что призвал генсекретаря ООН мобилизовать возможности организации и заставить россию выполнять все нормы международного права в вопросе пленных.
"И мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", – сказал Зеленский.
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