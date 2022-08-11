Но эксперты по оружию не согласны с ложью, которую распространяют российские военные. Они подчеркивают, что теракт в Еленовке никак не мог произойти из-за якобы атаки HIMARS.

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Сооружение бы просто не устояло

Это подчеркивает Крис Кобб-Смит. Свое мнение он озвучил после просмотра изображений и видео последствий трагедии в Еленовке. Эксперт подчеркивает, что от удара HIMARS разрушения были бы гораздо иного характера.

На этих видео нигде нет воронки, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы увидели бы воронки, разбитые потолки и стены, взорванные тела,

– подчеркивает Кобб-Смит.

Последствия больше похожи на пожар

Эксперт также отметил, что на материалах не видно последствий повреждений, характерных именно для взрывов. По его мнению, последствия произошли именно из-за интенсивного и масштабного пожара. Так что и разрушенная кровля скорее через огонь, а не удар снаряда или взрывную волну от попадания.

В то же время его удивило и другое. Враг не зафиксировал "остатки" снарядов от HIMARS. По мнению Кобба-Смита, это должны были снять в первую очередь. Напомним, что украинские правоохранители не только снимают места атаки, но и ищут остатки боеприпасов, чтобы понимать, чем именно враг нанес удар. Поскольку россияне этого не сделали, с высокой долей вероятности можно сказать, что соответствующих доказательств просто нет.

Взрыв был изнутри

Журналисты также пообщались с другими официальными лицами США. Последние тоже отвергли причастность к теракту в Еленовке РСЗО HIMARS. Один из них подчеркнул, что не возникает никакого сомнения, что соответствующие ракетные установки здесь ни при чем.

Нашим экспертам по взрывчатым веществам ясно, что это не был взрыв извне. Значительно вероятно, что он изнутри локации,

– подчеркнул другой чиновник.

Использовать HIMARS экономически нецелесообразно

Также аналитики сошлись еще на одном мнении. Они отметили, что Украине просто экономически нецелесообразно было бы в этом случае использовать HIMARS. Прежде всего следует понимать, что колония в Еленовке расположена в 15 километрах от линии фронта. А это значит, что ВСУ, если бы они действительно совершили эту атаку, а этого не было, использовали другое оружие.

Кроме того, сами боеприпасы для HIMARS безумно дорогие. И ими наши военные избивают только по скоплению врага, а также логистической инфраструктуре. Разрушенный Антоновский мост этому яркое доказательство.

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