Але експерти зі зброї не згідні з брехнею, яку поширюють російські військові. Вони наголошують на тому, що теракт в Оленівці ніяк не міг статись через буцімто атаку HIMARS.

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Споруда б просто не встояла

На цьому наголошує Кріс Кобб-Сміт. Свою думку він озвучив після перегляду зображення та відео наслідків трагедії в Оленівці. Експерт підкреслює, що від удару HIMARS руйнування були б значно іншого характеру.

На цих відео ніде немає вирви, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б вирви, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла,

– наголошує Кобб-Сміт.

Наслідки більше схожі на пожежу

Експерт також зауважив, що на матеріалах не видно наслідків пошкоджень, характерних саме вибухам. Натомість, на його думку, наслідки стались саме через інтенсивну та масштабну пожежу. Тож і зруйнована покрівля радше через вогонь, а не удар снаряда або вибухову хвилю від влучання.

Водночас його здивувало й інше. Ворог не зафіксував "залишки" снарядів від HIMARS. На думку Кобба-Сміта, це мали зняти в першу чергу. Нагадаємо, що українські правоохоронці не лише фільмують місця атаки, а й шукають рештки боєприпасів, щоб розуміти, чим саме ворог здійснив удар. Оскільки росіяни цього не зробили, то з високою долею ймовірності можна сказати, що відповідних доказів просто немає.

Вибух був зсередини

Журналісти також поспілкувались з іншими офіційними особами США. Останні теж відкинули причетність до теракту в Оленівці РСЗВ HIMARS. Один із них наголосив, що не виникає жодного сумніву, що відповідні ракетні установки тут ні до чого.

Нашим експертам із вибухових речовин зрозуміло, що це не був вибух ззовні. Значно ймовірніше, що він зсередини локації,

– наголосив інший чиновник.

Використовувати HIMARS економічно не доцільно

Також аналітики зійшлись на ще одній думці. Вони зазначили, що Україні просто економічно не доцільно було б у цьому випадку використовувати HIMARS. Передовсім слід розуміти, що колонія в Оленівці розташована за 15 кілометрів від лінії фронту. А це означає, що ЗСУ, якби вони дійсно вчинили цю атаку, а цього не було, використали б іншу зброю.

Крім того, самі боєприпаси для HIMARS шалено дорогі. І ними наші військові б'ють лише по скупченню ворога, а також логістичній інфраструктурі. Поруйнований Антонівський міст цьому яскравий доказ.

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