У полку захисників Маріуполя навели докази, чому теракт був спланований
Відповідну інформацію щодо теракту в Оленівці озвучив в.о. командира полку захисників Маріуполя майор Микита Надточій. За його словами, під час використання "Джмелів" повністю вигорає кисень, внаслідок чого людина дуже швидко згорає.
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Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Джміль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди,
– розповів військовий.
Микита Надточій заявив, що він не розглядає інші версії, які росія публікувала, намагаючись нав'язати після теракту. Він зазначив, що про спланованість теракту свідчить те, що не постраждав жодний працівник колонії.
"Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Джмелями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути", – сказав майор.
Окрім того, Надточій заявив, що на відео після теракту видно, що в будівлях, які поряд з колонією, вцілілі вікна. Військовий наголосив, що вибухова хвиля від снаряда або ракети не залишає вікон, коли будівлі поруч. Відтак, це також вказує на те, що колонію в Оленівці не обстрілювали.
Теракт в Оленівці: що відомо
- Вночі 30 липня в колонії в окупованій Оленівці в Донецькій області стався теракт. В Оленівці росіяни утримували частину українських військовополонених з "Азовсталі".
- В Офісі генпрокурора інформували, що внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Водночас видання Associated Press писало про 53 загиблих.
- російські ЗМІ вже опублікували список загиблих. Проте в ГУР МО наголосили, що список може бути неточним й окупантам не варто довіряти.
- У розвідці повідомили, що за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Окрім того, про те, що теракт в колонії – не випадковість, свідчить те, що 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Існує декілька версій, як росія вбила українських воїнів. Зокрема, окупанти могли підірвати будівлю зсередини.
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