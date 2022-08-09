У полку захисників Маріуполя навели докази, чому теракт був спланований

Відповідну інформацію щодо теракту в Оленівці озвучив в.о. командира полку захисників Маріуполя майор Микита Надточій. За його словами, під час використання "Джмелів" повністю вигорає кисень, внаслідок чого людина дуже швидко згорає.

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Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний "Джміль", так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди,

– розповів військовий.

Микита Надточій заявив, що він не розглядає інші версії, які росія публікувала, намагаючись нав'язати після теракту. Він зазначив, що про спланованість теракту свідчить те, що не постраждав жодний працівник колонії.

"Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали "Джмелями". Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути", – сказав майор.

Окрім того, Надточій заявив, що на відео після теракту видно, що в будівлях, які поряд з колонією, вцілілі вікна. Військовий наголосив, що вибухова хвиля від снаряда або ракети не залишає вікон, коли будівлі поруч. Відтак, це також вказує на те, що колонію в Оленівці не обстрілювали.

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