росіяни можуть підкинути боєприпаси з HIMARS
Офіційні особи США вважають, що росія працює над фабрикацією доказів теракту в Оленівці. Представники американської розвідки встановили, що росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб показати "причетність" України до теракту в оленівській колонії.
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Про це журналістам на умовах анонімності розповів офіційний представник США, який знайомий з висновком розвідки. Він сказав, що секретні дані розвідки, рівень яких було знижено, показують, що росіяни навіть можуть підкинути боєприпаси з ракетно-артилерійських систем (HIMARS).
У такий спосіб росіяни хочуть продемонструвати "причетність" України до теракту.
Чиновник додав, що росія, швидше за все, піде на такий крок, оскільки очікує, що незалежні слідчі та журналісти врешті-решт отримають доступ до Оленівки.
Теракт в Оленівці: що відомо
- У ніч проти 30 липня росіяни атакували колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі". російські ЗМІ повідомляли про загибель понад 40 українських полонених.
- За даними Офісу генпрокурора, внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Водночас Associated Press пише про 53 загиблих.
- Список загиблих опублікували російські ЗМІ. Та в українській розвідці наголосили, що перелік загиблих і поранених в Оленівці, який надала росія, може бути неточним.
- За теракт в Оленівці відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Також у розвідці повідомили, що теракт в колонії – не випадковість, адже 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Наразі росія не допускає міжнародні організації до місця теракту.
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