Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 3 серпня. Він зауважив, що попросили провести розслідування страшної трагедії обидві сторони – і Україна, і росія.

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ООН розслідуватиме теракт в Оленівці

Гутерреш повідомив журналістам про запуск місії Організації Об'єднаних Націй з встановлення фактів атаки на прифронтове українське місто Оленівка, унаслідок якої загинули полонені, утримувані у місцевій колонії.

За словами генсека ООН, запити на проведення розслідування організація отримала як від України, так і від росії. До слова, Гутерреш додав, що наразі триває підготовка технічного завдання для місії, яке потребуватиме узгодження з боку нашої держави та країни-агресорки.