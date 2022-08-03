Жорін пояснив, що вбитих більше, ніж в оприлюдненому російському списку. Раніше українська розвідка пояснила, чому перелік загиблих і поранених в Оленівці може бути неточним.

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Вбитих в Оленівці більше, ніж написала росія

Після трегедії в Оленівці росіяни цинічно опублікували список вбитих та поранених росією українських полонених воїнів. Попередньо в ньому було 50 загиблих та 73 поранених.

Максим Жорін пояснив, що верифікувати цей список – це дуже складна і надзвичайно величезна проблема. Адже близькі люди бійців чекають своїх героїв додому.

Тому що дійсно пережити це, просто чекати, сидіти без інформації – це надзвичайно складно. Але все, що нам залишається, поки що набратися терпіння. Стосовно того списку наразі ми точно можемо сказати, що він як мінімум неповний, бо на вчора вже була інформація, що загиблих, на жаль, більше, ніж в опублікованому списку,

– повідомив Жорін.

Список загиблих починає підтверджуватися

Щодо точності списку загиблих та поранених уточнив, що поки що вони не можуть сказати, чи список точний.

Насамперед це пов'язано з тим, що немає:

жодної офіційної комунікації з росією з цього приводу. москва не дає коментарів;

немає жодного зв'язку з нашими людьми, які знаходяться в колонії в Оленівці;

або до будь-яких інших для того, щоб у них дізнатися та уточнити ці списки.

Але частково, на жаль, ці списки потроху починають підтверджуватися,

– розповів офіцер ЗСУ.

росія здійснила теракт в Оленівці

російські окупанти 28 липня вбили та поранили десятки українських військовополонених. Попередньо відомо, що 190 людей перебували в приміщені колишньої колонії № 120 на території тимчасово окупованої Оленівки.

Володимир Зеленський повідомив про понад 50 загиблих, а Офісі генпрокурора – про орієнтовно 130 поранених. Відомо, що в Оленівці перебували мирні полонені та захисники "Азовсталі".

Днями росія оприлюднила списки загиблих. За даними нашої розвідки, Україна після теракту в Оленівці звернулася до росії, щоб та надала офіційні списки загиблих і поранених українських військовополонених. Проте досі цього не сталось.

У розвідці пояснили, що Україна опрацьовує списки, які росія оприлюднила в односторонньому порядку, а також збирає дані з інших джерел.

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