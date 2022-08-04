россияне могут подбросить боеприпасы из HIMARS
Официальные лица США считают, что Россия работает над фабрикацией доказательств теракта в Еленовке. Представители американской разведки установили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы показать "причастность" Украины к теракту в еленовской колонии.
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Об этом журналистам на условиях анонимности рассказал официальный представитель США, знакомый с выводом разведки. Он сказал, что секретные данные разведки, уровень которых была снижена, показывают, что россияне даже могут подбросить боеприпасы из ракетно-артиллерийских систем (HIMARS).
Таким образом, россияне хотят продемонстрировать "причастность" Украины к теракту.
Чиновник добавил, что Россия, скорее всего, пойдет на такой шаг, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конце концов получат доступ к Еленовке.
Теракт в Еленовке: что известно
- В ночь на 30 июля россияне атаковали колонию в Еленовке, где оккупанты удерживали украинских военнопленных из "Азовстали". российские СМИ сообщали о гибели более 40 украинских пленных.
- По данным Офиса генпрокурора, в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время Associated Press пишет о 53 погибших.
- Список погибших был опубликован российскими СМИ. Но в украинской разведке подчеркнули, что перечень погибших и раненых в Еленовке, предоставленный россией, может быть неточным.
- За теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность, ведь 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Пока Россия не допускает международные организации к месту теракта.
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