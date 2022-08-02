Международные правозащитники должны были проверить условия содержания пленных

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Комментируя теракт в Еленовке, он указал на большое количество совпадений, "которые совпадениями не являются".

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В частности, на 30-31 июля была запланирована доставка гуманитарного груза в Еленовку. Кроме того, 1 августа туда должна была приехать комиссия с международными правозащитниками по проверке условий содержания украинских военнопленных.

Теперь мы понимаем, что в результате этого теракта эти процессы сорваны,

– заявил Юсов.

Он также сообщил, что россия игнорирует международное законодательство и Женевскую конвенцию, поскольку не допускает международные организации к месту теракта в Еленовке.

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