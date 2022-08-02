По словам президента Владимира Зеленского, в Еленовке погибли более 50 бойцов. Еще 130 военнослужащих получили ранения.

К теме россия после циничного теракта в Еленовке пригласила экспертов ООН и Красного Креста.

За убийство пленных отвечают оккупанты

В ISW подчеркнули, что именно российские войска ответственны за убийство 53 украинских военнопленных. Бойцы погибли 29 июля при взрыве в колонии во временно оккупированной Еленовке.

Двое американских чиновников на условиях анонимности подтвердили журналистам Politico, что на территории колонии не обнаружили никаких следов мобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS – точнейших артиллерийских систем Украины, предоставленных США.

В свою очередь, в кремле после теракта убеждали, что ВСУ якобы использовали HIMARS и высокоточные ракеты, чтобы "уничтожить украинских военнопленных и сдержать дезертиров".

Спутниковые и другие изображения с места происшествия показывают, что атака повредила лишь одно здание, не разрушив его стены и не оставив вблизи воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо высокоточного удара, либо заложенного внутри зажигательного или взрывного устройства,

– отметили в ISW.

По словам одного из американских чиновников, "доказательства показали, что атаку совершил не Киев".

"Если бы Украина использовала для удара что-то другое, нежели HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, в частности воронки и другие поврежденные здания", – добавили эксперты.

Учитывая оценку США о том, что HIMARS в атаке не использовали, в Институте изучения войны считают, что теракт совершила именно россия, в очередной раз нарушив Женевские конвенции.

Стоит посмотреть – Красный Крест не допустили к месту трагедии в колонии в Еленовке: видео