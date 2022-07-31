Соответствующее заявление обнародовало министерство обороны страны-агрессорки, сообщает 24 канал. Ранее в ООН заявляли, что готовы направить своих экспертов в Еленовку.
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россия приглашает экспертов ООН и Красного Креста в Еленовку
В министерстве обороны россии сообщили, что страна-террористка официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в Еленовку.
В циничном заявлении министерства говорится, что это необходимо для "проведения объективного расследования удара по СИЗО", ведь там погибло много украинских военных, попавших в плен к россиянам.
Оккупанты до сих пор пытаются обвинить в ударе ВСУ, несмотря на то, что фактически признались в содеянном. российские пропагандисты, комментируя гибель пленных украинских бойцов, заявили, что работники колонии не пострадали. Однако такого не произошло бы, если бы виновата была именно Украина, ведь боевики просто не успели бы убежать.
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Что этому предшествовало
- российское минобороны 29 июля заявило о гибели 40 украинских военнопленных в колонии во временно оккупированной Еленовке.
- Там находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.
- россияне традиционно начали нагло врать, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию опровергли в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.
- Юрист и ученый Борис Бабич рассказал, что находившиеся в Еленовке пленные были поименно задокументированы при участии Красного Креста. Поэтому они не могли просто "исчезнуть". По его мнению, россияне убили наших военных, чтобы дискредитировать поставки западного оружия в Украину и отомстить защитникам Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта в Еленовке погибли более 50 украинцев. Еще 130 военнослужащих получили ранения.
- В свою очередь, в Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали, что массовое убийство пленных – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации привлекли наемников из ЧВК Вагнера.
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