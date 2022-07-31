Соответствующее заявление обнародовало министерство обороны страны-агрессорки, сообщает 24 канал. Ранее в ООН заявляли, что готовы направить своих экспертов в Еленовку.

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россия приглашает экспертов ООН и Красного Креста в Еленовку

В министерстве обороны россии сообщили, что страна-террористка официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в Еленовку.

В циничном заявлении министерства говорится, что это необходимо для "проведения объективного расследования удара по СИЗО", ведь там погибло много украинских военных, попавших в плен к россиянам.

Оккупанты до сих пор пытаются обвинить в ударе ВСУ, несмотря на то, что фактически признались в содеянном. российские пропагандисты, комментируя гибель пленных украинских бойцов, заявили, что работники колонии не пострадали. Однако такого не произошло бы, если бы виновата была именно Украина, ведь боевики просто не успели бы убежать.

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Что этому предшествовало

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