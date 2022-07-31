Відповідну заяву оприлюднило міністерство оборони країни-агресорки, повідомляє 24 канал. Раніше в ООН заявляли, що готові скерувати своїх експертів в Оленівку.
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росія запрошує експертів ООН та Червоного Хреста в Оленівку
У міністерстві оборони росії повідомили, що країна-терористка офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в Оленівку.
У цинічній заяві міністерства мовиться, що це необхідно для "проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО", адже там загинули багато українських військових, як потрапили в полон до росіян.
Окупанти досі намагаються звинуватити в ударі ЗСУ, попри те, що фактично зізналися у скоєному. російські пропагандисти, коментуючи загибель полонених українських бійців, заявили, що працівники колонії не постраждали. Однак такого не сталося б, якби винною була саме Україна, адже бойовики просто не встигли б втекти.
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Що цьому передувало
- російське міноборони 29 липня заявило про загибель 40 українських військовополонених у колонії в тимчасово окупованій Оленівці.
- Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.
- росіяни традиційно почали нахабно брехати, що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.
- Юрист та науковець Борис Бабіч розповів, що полонені, які перебували в Оленівці, були поіменно задокументовані за участі Червоного Хреста. Тому вони не могли просто "зникнути". На його думку, росіяни вбили наших військових, аби дискредитувати постачання західної зброї в Україну та помститися захисникам Маріуполя.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок теракту в Оленівці загинули понад 50 українців. Ще 130 військовослужбовців зазнали поранень.
- Своєю чергою, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли, що масове вбивство полонених – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК Вагнера.
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