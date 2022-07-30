Об этом говорится в публикации международного разведывательного сообщества InformNapalm. Теракт совершили россияне, еще до убийства в Еленовке нарушали Женевские конвенции.

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Еленовка – всего в 15 километрах от фронта

Содержание военнопленных так близко к фронту нарушает статью 19 Третьей Женевской конвенции, совершающей это военным преступлением,

– пишут в InformNapalm.

Колония в Еленовке, где содержали украинских пленных, расположена всего в 15 километрах от фронта. Расследователи говорят, что смысла бить на столь близкое расстояние дорогими ракетами GMLRS – нет.

Оленевка годами была лагерем для пленных

Оленевка много лет была исправительной колонией, а в последние годы – лагерем для пленных. Эту информацию знали все. Россия не хотела возвращать домой защитников "Азовстали", которые могли свидетельствовать о военных преступлениях врага.

россияне специально хотели переложить вину на HIMARS

Украинцы очень эффективно используют американские HIMARS, так что оккупанты решили инсценировать обстрел именно ракетой GMLRS.

россияне сделали то же из CAESAR: обстреляли город Донецк, а затем обвинили CAESAR,

– объяснили расследователи.

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Вместе с тем захватчики некомпетентны в работе РСЗО, поэтому инсценировка была неудачной, ведь здание, по которому вроде бы ударили, до сих пор стоит. Более того, внутри даже не сдвинулись с мест кровати. Большие убытки – от огня.

Важно! Главным доказательством, что это не была ракета GMLRS, отсутствие ударного кратера. Ракета разорвала бы погибших, а не сожгла бы. Сжигает термобарическое оружие.

Есть версия, что россияне выстрелили внутрь термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А. Это оружие есть в так называемой "республике" донецких боевиков еще с 2014 года.

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.

Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.

Смотрите в видео – эксперт о причинах теракта в Еленовке: