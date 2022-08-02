Міжнародні правозахисники мали перевірити умови утримання полонених

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Коментуючи теракт в Оленівці, він вказав на велику кількість збігів, "які збігами не є".

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Зокрема, на 30 – 31 липня була запланована доставка гуманітарного вантажу в Оленівку. Окрім того, 1 серпня мала приїхати комісія з міжнародних правозахисників щодо перевірки умов утримання українських військовополонених в Оленівці.

Тепер ми розуміємо, що внаслідок цього теракту ці процеси зірвані,

– заявив Юсов.

Він також повідомив, що росія ігнорує міжнародне законодавство та Женевську конвенцію, оскільки не допускає міжнародні організації до місця теракту в Оленівці.

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