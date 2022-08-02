Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, после теракта в Еленовке к российской стороне обратился Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными относительно предоставления информации списков погибших и раненых.

Стоит внимания Что такое термобарическое оружие, которое россияне могли использовать в Еленовке

К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы. Мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в сети Интернет,

– сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР Минобороны рассказал, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке. Сообщается, что собираются данные из других источников.

Андрей Юсов подчеркнул, что оснований доверять и говорить, что эти списки подтверждены – нет. Он рассказал, что во время проверки списков, обнародованных россиянами, среди раненых есть те украинские бойцы, которые уже были ранены до теракта в Еленовке.

Также, как сказал Юсов, по поводу этих пленных были договоренности относительно обмена в ближайшее время. Он подчеркнул, что на момент теракта раненые украинские пленники должны были находиться в больнице, а не в колонии Еленовки.

Поэтому украинская сторона не может говорить о подтверждении списков погибших и раненых в Еленовке.

Украина настаивает, чтобы раненых и погибших вернули домой

В то же время, Украина настаивает, чтобы раненых в результате теракта вернули домой и оказали им медицинскую помощь. Для этого есть соответствующий запрос. Также Украина пытается вернуть тела погибших.

Однако россия затягивает процесс, аргументируя это следствием. Но в ГУР Минобороны выразили сомнения в следствии, поскольку россия не допускает международные организации и тянет время.

россия не ведет себя как страна, которая хочет доказать свою непричастность к преступлению,

– резюмировал Юсов.

Теракт в Еленовке: что известно

Узнайте больше – подробности удара по Еленовке: смотрите видео