Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, после теракта в Еленовке к российской стороне обратился Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными относительно предоставления информации списков погибших и раненых.
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К сожалению, до сих пор не получены официальные ответы. Мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в сети Интернет,
– сказал Андрей Юсов.
Представитель ГУР Минобороны рассказал, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке. Сообщается, что собираются данные из других источников.
Андрей Юсов подчеркнул, что оснований доверять и говорить, что эти списки подтверждены – нет. Он рассказал, что во время проверки списков, обнародованных россиянами, среди раненых есть те украинские бойцы, которые уже были ранены до теракта в Еленовке.
Также, как сказал Юсов, по поводу этих пленных были договоренности относительно обмена в ближайшее время. Он подчеркнул, что на момент теракта раненые украинские пленники должны были находиться в больнице, а не в колонии Еленовки.
Поэтому украинская сторона не может говорить о подтверждении списков погибших и раненых в Еленовке.
Украина настаивает, чтобы раненых и погибших вернули домой
В то же время, Украина настаивает, чтобы раненых в результате теракта вернули домой и оказали им медицинскую помощь. Для этого есть соответствующий запрос. Также Украина пытается вернуть тела погибших.
Однако россия затягивает процесс, аргументируя это следствием. Но в ГУР Минобороны выразили сомнения в следствии, поскольку россия не допускает международные организации и тянет время.
россия не ведет себя как страна, которая хочет доказать свою непричастность к преступлению,
– резюмировал Юсов.
Теракт в Еленовке: что известно
- 30 июля в российских СМИ появилась информация об атаке на колонию в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных из "Азовстали".
- В россии заявили о гибели более 40 украинских пленных. Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что расследуют теракт. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- Украинские разведчики информировали, что за теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность. 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.
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