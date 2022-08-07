Теракт в Оленівці – це спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства
Про це заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він наголосив, що від початку трагедії в Оленівці росія намагалася звинуватити Україну, фальсифікуючи докази.
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Андрій Юсов зауважив, що окупанти намагалися сфабрикувати докази, що буцімто обстріл відбувся із систем HIMARS, які США надали України.
Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння,
– сказав він.
Також представник ГУР МО підкреслив, що теракт в Оленівці – це спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених.
"З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі", – резюмував він.
Що відомо про теракт в Оленівці
- російські військові 30 липня атакували колонію в окупованій Оленівці, що в Донецькій області. Саме там окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі", яких вивезли з Маріуполя у травні.
- За даними Офісу генпрокурора, внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Водночас видання Associated Press писало про 53 загиблих.
- російські ЗМІ опублікували список загиблих, однак в українській розвідці наголосили, що він може бути неточним.
- У розвідці також повідомили, що за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Окрім того, в ГУР МО заявили, що теракт в колонії – не випадковість, адже 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Наразі росія не допускає міжнародні організації до місця теракту.
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