Теракт в Еленовке – это спецоперация с целью дестабилизации украинского общества
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Он отметил, что с начала трагедии в Еленовке россия пыталась обвинить Украину, фальсифицируя доказательства.
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Андрей Юсов отметил, что оккупанты пытались сфабриковать доказательства, что якобы обстрел произошел из систем HIMARS, которые США предоставили Украине.
С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения,
– сказал он.
Также представитель ГУР МО подчеркнул, что теракт в Еленовке – это спецоперация с целью дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных.
"С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – резюмировал он.
Что известно о теракте в Еленовке
- российские военные 30 июля атаковали колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там оккупанты удерживали украинских военнопленных с "Азовстали", которых вывезли из Мариуполя в мае.
- По данным Офиса генпрокурора, в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время издание Associated Press писало о 53 погибших.
- российские СМИ опубликовали список погибших, однако в украинской разведке отметили, что он может быть неточным.
- В разведке также сообщили, что за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Кроме того, в ГУР МО заявили, что теракт в колонии – не случайность, ведь 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Пока россия не допускает международные организации к месту теракта.
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