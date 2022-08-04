О теракте в Еленовке 24 каналу рассказал экс-командир мариупольского полка Денис Жорин. По его словам, это чудо, что в результате этого военного преступления россиян вообще кто-то выжил. Скорее всего, там все должны были погибнуть.
Важно 1 августа в Еленовку должна была приехать международная комиссия, теракт – не случайность, – разведка.
Пожалуй, это чудо. Я так понимаю, что там никто не должен был выжить. Но это свидетельствует об очередной тупости российских исполнителей, которые не смогли нормально выполнить задание,
– считает Жорин.
Раненые находятся в больнице в Донецке
Жорин подтвердил, что несколько представителей мариупольского полка погибли по дороге в больницу. В целом раненые сейчас находятся в госпитале в Донецке. Там им оказывают минимальную медицинскую помощь. Буквально, чтобы никто не погиб от ран.
Военный отмечает, что Украина должна давить на россию, чтобы получить доступ к месту преступления. Хотя понятно, что оккупанты точно уже "замели" все следы. Кроме того, критически необходимо добраться до раненых. Они ведь важные свидетели этого военного преступления.
Очень важно получить доступ к находившимся в этом помещении раненым. Именно их свидетельства – главные доказательства в будущих судебных делах против российской власти и исполнителей, совершивших убийство,
– отметил Жорин.
Жорин об убийстве украинских пленных в Еленовке: смотрите видео
Теракт, совершенный оккупантами в Еленовке: главное
- 29 июля росСМИ начали массово рассказывать об атаке на бывшую колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные из "Азовстали". Они цинично обвиняли ВСУ в обстреле здания.
- Тогда, по разным данным, погибли более 53 украинских пленных, а еще 130 – получили ранения. Впрочем, об окончательном количестве жертв и пострадавших до сих пор официально неизвестно. Максим Жорин утверждает, что погибших больше, чем в обнародованном оккупантами списке.
- По данным Главного управления разведки, теракт в Еленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера. Одна из причин – желание увеличить социальное напряжение в Украине. Кроме того, 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия по международным правозащитникам, чтобы проверить условия содержания пленных.
- По предварительным данным, оккупанты использовали термобарическое оружие во время теракта в Еленовке.