Про теракт в Оленівці 24 каналу розповів екскомандир маріупольського полку Денис Жорін. За його словами, це диво, що внаслідок цього воєнного злочину росіян взагалі хтось вижив. Найімовірніше, там усі мали загинути.

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Мабуть, це диво. Я так розумію, що там ніхто не мав вижити. Але це свідчить про чергову тупість російських виконавців, які не змогли нормально виконати завдання, – вважає Жорін.

Поранені перебувають у лікарні в Донецьку

Жорін підтвердив, що кілька представників маріупольського полку загинули по дорозі в лікарню. Загалом поранені зараз перебувають в госпіталі у Донецьку. Там їм надають мінімальну медичну допомогу. Буквально, щоб ніхто не загинув від ран.

Військовий наголошує, що Україна повинна тиснути на росію, щоб отримати доступ до місця злочину. Хоч зрозуміло, що окупанти точно вже "замели" усі сліди. Крім того, критично необхідно добратися до поранених. Адже вони важливі свідки цього воєнного злочину.

Дуже важливо отримати доступ до поранених, які перебували в цьому приміщенні. Саме їхні свідчення – найголовніші докази у майбутніх судових справах проти російської влади та виконавців, які вчинили вбивство, – наголосив Жорін.

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