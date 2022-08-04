Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он подчеркнул, что сложно полностью собрать реальный список погибших или раненых в Еленовке.

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По его словам, россия вообще не дает никаких официальных ответов или реакций. Международные организации также избегают этого вопроса, хотя на них тоже лежит большая ответственность за то, что произошло в Еленовке.

Сейчас мы знаем точно, что погибших, к сожалению, больше, чем в первом опубликованном списке. Также этот список частично некорректен, однако полный список мы до сих пор получить не можем, – заявил Жорин.

Он отметил, что сейчас в сложном состоянии находятся родные пленников, ведь у них до сих пор нет никакой информации. "Это в очередной раз подтверждает циничность россии и политическую обостренность международных организаций", – говорит он.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что касается Красного Креста, весь мир видел, как они помогали россии вывозить наших пленных. Также они недавно открыли новый офис в россии.

"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией "теплая", в то же время с Украиной они просто "играют в слова", что они нам не обещали ничего. Но речь здесь идет о десятках цинично убитых россией украинцев (в Еленовке)", – добавил Жорин.

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