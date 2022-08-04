Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он подчеркнул, что сложно полностью собрать реальный список погибших или раненых в Еленовке.
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По его словам, россия вообще не дает никаких официальных ответов или реакций. Международные организации также избегают этого вопроса, хотя на них тоже лежит большая ответственность за то, что произошло в Еленовке.
Сейчас мы знаем точно, что погибших, к сожалению, больше, чем в первом опубликованном списке. Также этот список частично некорректен, однако полный список мы до сих пор получить не можем, – заявил Жорин.
Он отметил, что сейчас в сложном состоянии находятся родные пленников, ведь у них до сих пор нет никакой информации. "Это в очередной раз подтверждает циничность россии и политическую обостренность международных организаций", – говорит он.
Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что касается Красного Креста, весь мир видел, как они помогали россии вывозить наших пленных. Также они недавно открыли новый офис в россии.
"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией "теплая", в то же время с Украиной они просто "играют в слова", что они нам не обещали ничего. Но речь здесь идет о десятках цинично убитых россией украинцев (в Еленовке)", – добавил Жорин.
Что известно о теракте россии в Еленовке: главное
- 29 июля в российских СМИ появилась информация об атаке на колонию в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных из "Азовстали".
- В россии заявили о гибели более 40 украинских пленных. Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что расследуют теракт. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- В разведке пояснили, что Украина прорабатывает списки, которые россия обнародовала в одностороннем порядке, а также собирает данные из других источников.
- Украинские разведчики информировали, что за теракт в Еленовке ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Также в разведке сообщили, что теракт в колонии – не случайность. 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.
- Интересно, что когда стало известно о массовом убийстве украинцев в Еленовке, Красный Крест заявил, что попросил доступ к месту трагедии. Однако россия не позволила. Также в организации обещают помочь с эвакуацией пострадавших.
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