В полку защитников Мариуполя привели доказательства, почему теракт был спланирован
Соответствующую информацию о теракте в Еленовке озвучил и.о. командира полка защитников Мариуполя майор Никита Надточий. По его словам, при использовании "Шмелей" полностью выгорает кислород, в результате чего человек очень быстро сгорает.
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Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и работает. То есть за секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды,
– рассказал военный.
Никита Надточий заявил, что он не рассматривает другие версии, которые россия публиковала, пытаясь навязать после теракта. Он отметил, что о спланированности теракта свидетельствует, что не пострадал ни один работник колонии.
"Такого просто не может быть. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", – сказал майор.
Кроме того, Надточий заявил, что на видео после теракта видно, что в зданиях рядом с колонией уцелели окна. Военный подчеркнул, что взрывная волна от снаряда или ракеты не оставляет окна, когда здания рядом. Это также указывает на то, что колонию в Еленовке не обстреливали.
Теракт в Еленовке: что известно
- Ночью 30 июля в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области произошел теракт. В Еленовке россияне содержали часть украинских военнопленных с "Азовстали".
- В Офисе генпрокурора информировали, что в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время издание Associated Press писало о 53 погибших.
- российские СМИ уже обнародовали список погибших. Однако в ГУР МО отметили, что список может быть неточен и оккупантам не стоит доверять.
- В разведке сообщили, что за теракт ответственны наемники из ЧВК "Вагнера". Кроме того, о том, что теракт в колонии – не случайность, свидетельствует то, что 1 августа в Еленовку должна была приехать комиссия, чтобы проверить условия содержания военнопленных.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Существует несколько версий, как россия убила украинских воинов. В частности, оккупанты могли взорвать здание изнутри.
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