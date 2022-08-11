Bellingcat сообщал, что могилы для убитых в Еленовке подготовили заранее. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Заметьте Человек сгорает за считанные секунды: в Еленовке россияне могли сработать "Шмелями"

Евгений Цымбалюк – постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене – заявил, что у Украины достаточно доказательств, что россия спланировала убийство заранее.

Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство находившихся под защитой международного права,

– подчеркнул Цымбалюк.

Он добавил, что россия не знает границ в своей жесткости и варварстве. Об этом свидетельствует не только убийство в Еленовке, но и обнародованные видео. На них демонстрируют ужасающие случаи пыток, издевательств и умышленного убийства украинских героев.

Цымбалюк рассказал, что спутниковые снимки показывают: в колонии пострадало только одно здание. Именно туда перед атакой перевели военнопленных. Кроме того, анализ фото указывает на термобарический взрыв изнутри.

В ОП заявляли о теракте

Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента – еще 31 июля заявил, что в Еленовке был теракт. Погибли около 50 украинских военных. Также известно о более 70 пострадавших.

Владимир Зеленский заявил, что убийство в Еленовке является очередным военным преступлением россии.

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