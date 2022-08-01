Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что сдвиг почвы произошел между 18 и 21 июля. Об этом сообщил основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Спланированное преступление россии

Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Еленовской тюрьме,

– написал Элиот Хиггинс.

Видеодоказательства с Еленовской колонии, снятые со спутника, можно просмотреть по ссылке.

Есть еще одни спутниковые снимки, свидетельствующие о заранее спланированном преступлении. Их опубликовал OSINT-исследователь Александер Оливер.

Он рассказал, что на снимке от 27 числа за два дня до взрыва могилы возле колонии еще пусты. А 29 июля в день взрыва их уже засыпали.

Могилы 27 и 29 июля / Фото Александра Оливера

Это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, по-видимому, было подготовлено за несколько дней.

– написал исследователь.

Он подчеркнул, что для военнопленных могилы существовать могут, и это не обязательно сразу преступление. Но количество свежих могил и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение.

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