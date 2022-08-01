Супутникові знімки свідчать про те, що зрушення ґрунту сталося між 18 та 21 липня. Про це повідомив засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс.

До теми Не удар, а теракт, – в ОП назвали три докази, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь

Спланований злочин росії

Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці,

– написав Еліот Хіггінс.

Відеодокази з Оленівської колонії, зняті з супутника можна переглянути за посиланням.

Є ще одні супутникові знімки, що свідчать про заздалегідь спланований злочин. Їх опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер.

Він розповів, що на знімку від 27 числа, за два дні до вибуху могили біля колонії ще порожні. А 29 липня, у день вибуху, їх вже засипали.

Могили 27 і 29 липня / Фото Александра Олівера

Це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів,

– написав дослідник.

Він наголосив, що для військовополонених могили існувати можуть і це не обов'язково одразу злочин. Але кількість свіжих могил і масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг.

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