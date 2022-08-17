Генсек ООН не имеет собственной политики

Несмотря на гарантии безопасности, которые якобы должны обеспечивать ООН, ни генсек, ни организация в целом не чувствуют ответственности за это. Об этом 24 каналу рассказал проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский.

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Он объяснил, что генеральный секретарь ООН лишь представляет политику всей организации, всех ее стран-членов, а собственной политики в контексте этой должности у него нет.

"Он в определенной степени владеет собственной инициативой, но она достаточно ограничена. Это репрезентант фактически крупнейшей мировой организации", – отметил Шеренговский.

Другие же структуры ООН, которые как-то решают или влияют на политическую повестку дня, могут голосовать и принимать какие-то резолюции, которые, впрочем, являются рекомендательными.

Таким образом, нельзя говорить о том, что ООН – это какая-то третья сторона в российско-украинской войне. Я бы не сказал, что они, как ООН, чувствуют какую-то персональную ответственность на уровне всех структур,

– считает политолог.

С другой стороны, ООН, в том числе с подачи генерального секретаря или других органов, неоднократно становится переговорщиком в позициях конфликтующих стран. Но это вряд ли поможет реально повлиять на ситуацию. К примеру, когда МАГАТЭ, как еще один орган ООН, заявил о желании посетить Запорожскую АЭС, россияне в этом отказали.

"Впрочем, эти разговоры являются хорошими, они должны продолжаться, даже если мы будем видеть, что россия срывает любые договоренности и соглашения. Это такая нейтральная платформа, где, возможно, удастся россию за что-то "схватить", – подытожил Шеренговский.

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