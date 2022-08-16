Представители группы мировых лидеров The Elders провели встречу с Владимиром Зеленским. Визит в Киев совершили бывший генсек ООН Бан Ки Мун и экс*президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон.

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Почему у ООН такая вялая реакция на войну в Украине, а оккупанты до сих пор являются членами организации

Бывший генсек ООН Бан Ки Мун отметил, что полностью понимает разочарование людей по всему земному шару из-за отсутствия жесткой реакции ООН на полномасштабное вторжение россии в Украину и ужасные преступления оккупантов, которые те совершили против мирного населения.

Международный механизм не сумел среагировать на войну из-за права вето, которым пользуется россия как член Совета Безопасности ООН. Уже 20 лет ведутся разговоры о реформе Совета Безопасности, но она не сдвинулась ни на шаг, потому что никто не хочет ограничивать право вето,

– сказал он.

Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон добавил, что преступления россиян в Буче – это акт ужасающей агрессии, аналогу которому мировая история не знала со времен Второй мировой войны. Он также поздравил украинцев с невероятной стойкостью и единством, вдохновляющим весь мир.

Что касается позиции ООН, то она ясно показала несовершенство международной системы и потребность немедленно ее реформировать.

"Вторжение одной страны-члена ООН в другую – это недопустимо, это недоработка международной системы, и мы должны работать над ее усовершенствованием", – сказал экс-президент Колумбии.

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