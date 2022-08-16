Представники групи світових лідерів The Elders провели зустріч з Володимиром Зеленським. Візит до Києва здійснили колишній генсек ОН Бан Кі Мун та експрезидент Колумбії Хуан Мануель Сантос Кальдерон.

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Чому в ООН така млява реакція на війну в Україні, а окупанти досі є членами організації

Колишній генсек ООН Бан Кі Мун зазначив, що цілком розуміє розчарування людей по всій земній кулі через відсутність жорсткої реакції ООН на повномасштабне вторгнення росії в Україну та жахливі злочини окупантів, які ті здійснили проти мирного населення.

Міжнародний механізм не зумів зреагувати на війну через право вето, яким користується росія як члена Ради Безпеки ООН. Вже 20 років ведуться розмови про реформу Ради Безпеки, але вона не зсунулася ані на крок, бо ніхто не хоче обмежувати право вето,

– сказав він.

Колишній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос Кальдерон додав, що злочини росіян в Бучі – це акт жахливої агресії, аналогу якому світова історія не знала від часів Другої світової війни. Він також привітав українців з неймовірною стійкістю та єдністю, які надихають увесь світ.

Що стосується позиції ООН, то вона яскраво показала недосконалість міжнародної системи та потребу негайно її реформувати.

"Вторгнення однієї країни-члена ООН в іншу – це неприпустимо, це недопрацювання міжнародної системи, і ми повинні працювати над її вдосконаленням", – сказав експрезидент Колумбії.

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