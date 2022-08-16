Оккупанты сначала не признавались точно, но потом признали детонацию складов с боеприпасами. Теперь СМИ получили спутниковые фото последствий "хлопка".

Дым и разруха

На фото видно, что из-за "хлопка" был густой серый дым. На фото сравнивают объект в селе Майское под Джанкоем по состоянию на 15 августа и 16 августа после взрывов. Там были склады врага с боеприпасами. "Хлопок" помог им успешно и долго детонировать.



Склад боеприпасов врага до взрыва / Фото Радио Свобода

Более того, склад выглядит так, будто его стерли с лица земли.



Склад после взрыва / Фото Радио Свобода

Какая именно техника могла пострадать

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что вблизи Джанкоя 16 августа российские оккупанты потеряли много техники. В момент "хлопка" ее разгружали на железнодорожном пути.

По его словам, среди потерь захватчиков есть самоходные артиллерийские установки, а также реактивная система залпового огня "Град".

Ведь в районе железнодорожной станции "Азовская" разгружали 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Пион", 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град". Попутно взрывы еще и повредили врагу железнодорожный путь. Такой "хлопок" нам очень на руку.

Последствия взрывов в Крыму

У оккупантов немалые хлопоты, ведь "хлопок" сегодня их посетил не один раз . Кроме детонации состава боеприпасов, еще загорелась подстанция и были взрывы на авиабазе их флота в Гвардейском. Как сообщал глава Меджлиса Рефат Чубаров, в результате второго взрыва на трансформаторной подстанции повреждено полотно. Сообщение поездов через Джанкой остановлено.

А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал , что россияне хотели переподключить Запорожскую АЭС, чтобы снабжать украинской электроэнергией оккупированный Крым. Однако взрывы у Джанкоя 16 августа сломали их планы.

Повлияли взрывы и на ситуацию и людей в самом Крыму. В частности, "хлопок", который в очередной раз посетил временно оккупированный Крым, не на шутку испугал россиян. Они спрашивали "где же ПВО" и жаловались, что на пляжах уже не отдохнешь. В привычной для них манере начали бежать из Крыма, как крысы с корабля.