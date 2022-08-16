оккупанты получили не только "хлопок", но и разрушенные планы
Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, очень важно, что у Джанкоя есть центральная трансформаторная станция, через которую украденная на ЗАЭС энергия и должна была идти в Крым по замыслу оккупантов.
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Сегодня Джанкойская трансформаторная станция не работает, и это очень хороший результат, который говорит о том, что воры понесут очень существенные потери,
– объяснил Подоляк.
Однако, как считает советник главы ОП, то, что воплотить планы захватчиков в жизнь уже практически невозможно, не означает, что теперь они оставят в покое ЗАЭС. оккупанты могут продолжать осуществлять провокации и обстреливать станцию просто, чтобы разрушить ее.
"Они хотят покинуть нашу страну, а они обязательно это сделают, нанеся нам максимальный ущерб, в том числе и в Запорожье. Они будут делать все, чтобы мы имели определенные проблемы позже, когда они уже исчезнут с территории Украины", – подытожил он.
Взрывы в Крыму 16 августа: что известно
- Утром жители временно оккупированного Крыма стали сообщать о взрывах. Уже тогда стало известно, что у Джанкоя горит трансформаторная станция.
- Кроме того, взрывы были и в Азовском – там пострадал очередной состав российских боеприпасов.
- В минобороны россии сообщили, что в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части.
- Самопровозглашенный "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что из 5-километровой зоны в Джанкойском районе эвакуировали около 2 тысяч человек.
- Тем временем находившиеся в Крыму россияне уже традиционно для себя начали в панике собирать чемоданы. Перед крымским мостом снова километровые пробки.