оккупанты получили не только "хлопок", но и разрушенные планы

Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, очень важно, что у Джанкоя есть центральная трансформаторная станция, через которую украденная на ЗАЭС энергия и должна была идти в Крым по замыслу оккупантов.

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Сегодня Джанкойская трансформаторная станция не работает, и это очень хороший результат, который говорит о том, что воры понесут очень существенные потери,

– объяснил Подоляк.

Однако, как считает советник главы ОП, то, что воплотить планы захватчиков в жизнь уже практически невозможно, не означает, что теперь они оставят в покое ЗАЭС. оккупанты могут продолжать осуществлять провокации и обстреливать станцию просто, чтобы разрушить ее.

"Они хотят покинуть нашу страну, а они обязательно это сделают, нанеся нам максимальный ущерб, в том числе и в Запорожье. Они будут делать все, чтобы мы имели определенные проблемы позже, когда они уже исчезнут с территории Украины", – подытожил он.

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