Так для врага было крайне беспокойным утро 16 августа. Взрывы раздавались сразу в нескольких местах. Речь идет о Донецке и оккупированном полуострове Крым.

Читайте также Взрывы в 5 районах города и ликвидированные враги на Юге: главное за 174-й день войны

В Донецке оккупантов разбудили "прилеты"

О "прилетах" в Донецке начали сообщать около 06:00. Местные жители заметили, что их было сразу несколько. Сначала речь шла о взрывах по туристическому комплексу "Маяк".

Утром 16 августа в Донецке был "хлопок" / Фото с телеграмм-канала "Типичный Донецк"

Через несколько минут поступила информация о "хлопке" около Донецкой травматологии. Очевидцам также удалось снять на видео взрывы в Киевском районе.

Взрывы прогремели в Киевском районе Донецка: смотрите видео

Очевидцы зафиксировали момент взрыва в Киевском районе: смотрите видео

Момент мощного взрыва в районе улицы Батищева: смотрите видео

В Джанкое горит электростанция

Не менее тревожным было утро для жителей Джанкоя, города в оккупированном Крыму. Там загорелась электростанция. Кроме того, сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское. Заметим, что он расположен в более чем 200 километрах от линии фронта.

В то же время, телеграмм-каналы сообщают, что горит не только электростанция. Мол, в том же Азовском самоуничтожается очередной склад боеприпасов врага.

Во временно оккупированном Крыму вблизи города Джанкой что-то взрывается. Доброе утро!,

– написал в своем телеграмме Сергей Стерненко.

Очевидцы зафиксировали момент взрыва на подстанции в Джанкое: смотрите видео

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предоставил немного информации о взрывах. Он отметил, что в Азовском произошел взрыв в воинской части захватчиков. Чубаров также добавил, что попадание произошло в хранилище с боеприпасами врага. Это подтверждает информацию о том, что в Джанкое с самого утра детонирует боекомплект.

Важно! Джанкой – чрезвычайно важный населенный пункт для врага. В нем расположена большая железнодорожная станция, с помощью которой враг из Крыма опрокидывает свою технику, боеприпасы, а также живую силу на Юг Украины.

Заметим, что местные сообщают о двух пожарах. Один — на подстанции в Джанкое на улице Энергетиков. Другой же вспыхнул как раз на складе с боеприпасами.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что после очередных взрывов на оккупированном полуострове нас ждут свежие пробки на Крымском мосту. Все больше людей будут пытаться убежать, чувствуя потенциальную угрозу.

В то же время ему стало интересно, какую в этот раз назовут причину "хлопка" россияне. Не исключено, что они снова ограничатся фразами о курении в неотведенных местах, а также нарушения техник безопасности.

Достойно внимания – по уничтоженному Антоновскому мосту тяжелая техника уже не пройдет: смотрите видео