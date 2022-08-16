Мы собрали важнейшую информацию о 174 дне войны. О ключевых событиях дня, приближающего Украину к победе, читайте в материале 24 канала.

К теме Неудачный штурм врага, Совет продолжил военное положение: главное за 173 день войны

04:52 В Верховной Раде приняли законопроект, предусматривающий принудительное изъятие имущества во время войны. Соответствующее решение позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы. Прежде всего речь идет о тяжелой промышленности, а также машиностроительной отрасли.

03:29 ООН готова поддержать отправку миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС. Но сделать это смогут только с согласия Украины и россии, подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерреш.

03:01 Беспокойной была ночь для жителей Харькова. В городе раздалось несколько взрывов. Известно, что враг обстрелял сразу пять районов. По предварительной информации, предоставленной мэром Игорем Тереховым, говорится о Шевченковском, Киевском (центре города), Салтовском, Индустриальном и Холодногорском.

02:14 Украина продолжает получать оружие от международных партнёров. Так, из Латвии к нам прибыли еще 6 гаубиц М109. Они уже помогают ВСУ уничтожать врага.

01:34 В большинстве областей Украины во второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога. Напомним, что игнорировать сирены нельзя ни в коем случае, ведь враг может атаковать абсолютно любой объект. В том числе и жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

01:27 В ОК "Юг" рассказали о достижениях наших военных в регионе за минувшие сутки. В ведомстве отметили, что в Южнобужском направлении ситуация остается стабильно сложной, но контролируемой. Со всем тем нашим защитникам удалось уничтожить:

23 оккупанта;

152-миллиметровую пушку-гаубицу;

7 единиц бронированной и автомобильной техники;

вражеский пункт снабжения боеприпасами в Сухом Ставке.

01:16 Вблизи Донецка и Луганска снова расцвел "хлопок". Его отвезли на склады захватчиков. Сначала его слышали на окраине оккупированного поселка Нижняя Крынка в Макеевском районе. Позже сообщили о взрывах в поселке Родаково в Алчевском районе Луганщины.

00:39 В Нидерландах вскоре будет вынесен приговор по делу сбитого самолета MH17. Судьи планируют принять 1его 7 ноября 2022 года.