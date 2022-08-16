Заметим, что в последнее время на оккупированном полуострове Крым регулярно происходит "хлопок". Мы не успели прийти в себя после взрыва на аэродроме "Саки", а тут уже пополнение поступило.

Читайте также Мощные взрывы возле Джанкоя и почти 44 тысяч уничтоженных оккупантов: главное за 174 день войны

Взрывы прозвучали с самого утра

Телеграм-каналы сначала сообщали о том, что горит электростанция. Она вспыхнула в населенном пункте Майское, возле Азовского. Но вскоре поступила информация и о взрывах. Отметим, что населенные пункты расположены в более чем 200 километрах от линии фронта. А это значит, что с имеющимся у ВСУ оружием мы в очередной раз не причастны к самодемилитаризации врага.

В сети появились ролики с пожаром на подстанции: смотрите видео

Вскоре последовала информация о том, что взрывы в Азовске произошли не просто так. Там решил самоуничтожиться очередной склад боеприпасов российских военных.

Поскольку сетью начали быстро распространяться видео, то у оккупантов уже не получалось скрывать факт детонации. Да и наши активисты, журналисты и другие обозреватели подчеркивают, что в Крыму действительно взрываются боеприпасы. Об этом свидетельствует также первое фото, появившееся с места событий.

К примеру, Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором можно увидеть мощный взрыв вблизи Джанкоя. Он отметил, что соответствующее зрелище вряд ли похоже на пожар на подстанции. Так что, справедливо заметил он, в Крыму действительно произошли сразу два пожара.

Момент взрыва возле Джанкоя сняли очевидцы: смотрите видео

Взрывается военная часть врага

Как отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в Азовском не просто детонируют боеприпасы. Взрывы раздаются в одной из воинских частей захватчиков. Он также отметил, что "хлопок" не утихает. И в этом мы смогли убедиться немного позже.

Сами же оккупанты решили хоть как-то прояснить ситуацию, чтобы успокоить местных. В изданиях появилась информация о том, что недалеко от Джанкоя произошли якобы две различные чрезвычайные ситуации. Пожар на подстанции – одна из них, а детонация склада с боеприпасами – вторая.

Очевидцы зафиксировали пожары и на подстанции, и на складе боеприпасов / Фото из сети

Следует знать! Для врага Джанкой чрезвычайно важен. Через этот населенный пункт проходит железнодорожный узел, которым пользуются оккупанты. С его помощью на Юг перебрасывают как личный состав, так и вражескую технику и боеприпасы.

Повреждено железнодорожное полотно

Тот же аксенов во время брифинга сообщил, что с материка останавливается движение пассажирских поездов. Причиной этого стало разрушение железнодорожного полотна в результате детонации боеприпасов.

Это значит, что у врага не только становится меньше снарядов для войны в Украине. Он еще и испытывает определенные трудности с их транспортировкой до тех пор, пока не сможет наладить железнодорожное сообщение через Джанкой.

Людей начинают эвакуировать

Сразу после поступления информации о взрывах в Джанкое своим соображением поделился журналист Андрей Цаплиенко. Он высказал предположение, что вскоре мы сможем увидеть очередную пробку на Крымском мосту. В то же время ему стало очень интересно, как объяснят свежий "хлопок" в россии. Мол, уже как-то несерьезно все списывать на курение и нарушение техники безопасности.

Горожане напуганы "хлопком" возле Джанкоя: смотрите видео

И вот его мысль подтвердил псевдоглава Крыма сергей аксенов. Он отметил, что в поселке Азовское вокруг склада с боеприпасами, где и детонируют снаряды, окруженная 5-километровая зона. В то же время, он отметил, что из нее и будут проводить эвакуацию жителей.

Вскоре он отметил, что из Джанкойского района уже эвакуировали около двух тысяч человек. Причиной детонации на своем брифинге он назвал возгорание. А вот что стало причиной самого пожара – до сих пор неизвестно.

В то же время известно и о пострадавших в результате детонации. Ими стали двое мужчин. Один получил осколочные ранения, а второго прижало стеной. Но зная, как враг подает потери на войне против Украины, можно предположить, что пострадавших гораздо больше.

Демилитаризация в действии

В Офисе Президента также прокомментировали взрывы возле Джанкоя. Советник главы ОП Михаил Подоляк сравнил полуостров Крым нормальной страны и россии.

Еще раз напомню, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и об увеличении смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии,

– подчеркнул он.

Более сдержанным в комментариях был сам глава ОП Андрей Ермак. Он опубликовал сообщение, сопроводив его иллюстрацией взрыва. Чиновник отметил, что ему очень "нравится этот хлопок".

Жители Крыма готовы бежать

Поскольку ситуация в оккупированном Крыму в последнее время не слишком стабильная, местные жители начинают паниковать. Некоторые уже серьезно задумываются над тем, чтобы паковать чемоданы и бежать. Остальные же готовы пережидать трудные времена в подвале. Вот несколько комментариев из местных пабликов:

"Мои родители пока думают, что делать. Сейчас сидим дома. Отец сказал, что нужно следить за новостями, и если что, вещи у нас уже собраны, сразу в подвал пойдем";

"У меня муж тоже хочет уезжать, говорит, что очень много совпадений. В отпуск поедем к родственникам";

"Отпуск может затянуться, берите как можно больше вещей";

"Мы с семьей поедем к родственникам в ростов на этот месяц. Украинцы разошлись, может, за этот месяц что-то успокоится".

Достойно внимания – минобороны россии подтвердило "прилеты" в Крыму: смотрите видео