Зауважимо, що останнім часом на окупованому півострові Крим регулярно стається "бавовна". Ми не встигли оговтатись після вибуху на аеродромі "Саки", а тут уже поповнення надійшло.

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Вибухи пролунали з самісінького ранку

Телеграм-канали спочатку повідомляли про те, що горить електростанція. Вона спалахнула у населеному пункті Майське, що поблизу Азовського. Але невдовзі надійшла інформація і про вибухи. Наголосимо, що населені пункти розташовані за понад 200 кілометрів від лінії фронту. А це означає, що з наявною в ЗСУ зброєю, ми вкотре не причетні до самодемілітаризації ворога.

У мережі з'явились ролики з пожежею на підстанції: дивіться відео

Невдовзі надійшла інформація про те, що вибухи в Азовську стались не просто так. Там вирішив самознищитись черговий склад боєприпасів російських військових.

Оскільки мережею почали дуже швидко поширюватись відео, то окупантам вже не виходило приховувати факт детонації. Та й наші активісти, журналісти й інші оглядачі підкреслюють, що у Криму дійсно вибухають боєприпаси. Про це свідчить також перше фото, які з'явились з місця подій.

Наприклад, Сергій Стерненко опублікував відео, на якому можна побачити потужний вибух поблизу Джанкоя. Він зауважив, що відповідне видовище навряд чи схоже на пожежу на підстанції. Тож, слушно зауважив він, у Криму дійсно сталось відразу дві пожежі.

Момент вибуху біля Джанкоя зняли очевидці: дивіться відео

Вибухає військова частина ворога

Як зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в Азовському не просто детонують боєприпаси. Вибухи лунають на одній з військових частин загарбників. Він також зауважив, що "бавовна" не вщухає. І в цьому ми змогли переконатись трішки пізніше.

Самі ж окупанти вирішили бодай якось прояснити ситуацію, щоб заспокоїти місцевих. У виданнях з'явилась інформація про те, що неподалік Джанкоя сталось буцімто дві різні надзвичайні ситуації. Пожежа на підстанції – одна з них, а детонація складу з боєприпасами – друга.

Очевидці зафіксували пожежі і на підстанції, і на складі боєприпасів / Фото з мережі

Варто розуміти! Для ворога Джанкой надзвичайно важливий. Крізь цей населений пункт пролягає залізничний вузол, яким користуються окупанти. З його допомогою на Південь перекидають як особовий склад, так і ворожу техніку та боєприпаси.

Пошкоджене залізничне полотно

Той же аксьонов під час брифінгу повідомив, що з материка зупиняється рух пасажирських поїздів. Причиною цього стало руйнування залізничного полотна внаслідок детонації боєприпасів.

Це означає, що у ворога не лише стає менше снарядів для війни в Україні. Він ще й матиме певні труднощі з їхнім транспортуванням доти, поки не зможе налагодити залізничне сполучення через Джанкой.

Людей починають евакуйовувати

Відразу після надходження інформації про вибухи у Джанкої своїм міркуванням поділився журналіст Андрій Цаплієнко. Він висловив припущення, що невдовзі ми зможемо побачити черговий затор на Кримському мосту. Водночас йому стало дуже цікаво, як пояснять свіжу "бавовну" в росії. Мовляв, вже якось не серйозно все списувати на куріння та порушення технік безпеки.

Містяни налякані "бавовною" біля Джанкоя: дивіться відео

І ось його міркування підтвердив псевдоглава Криму сєргєй аксьонов. Він зазначив, що в селищі Азовське навколо складу з боєприпасами, де й детонують снаряди, оточена 5-кілометрова зона. Водночас він зазначив, що з неї й проводитимуть евакуацію мешканців.

Невдовзі він зазначив, що з Джанкойського району вже евакуювали майже дві тисячі людей. Причиною детонації під час свого брифінгу він назвав загорання. А от що стало спричинило саму пожежу – досі невідомо.

Водночас відомо і про потерпілих внаслідок детонації. Ними стали двоє чоловіків. Один зазнав осколкових поранень, а другого притиснуло стінкою. Але, знаючи як ворог подає втрати на війні проти України, можна припустити, що постраждалих значно більше.

Демілітаризація в дії

В Офісі Президента також прокоментували вибухи поблизу Джанкоя. Радник глави ОП Михайло Подоляк порівняв півострів Крим нормальної країни та росії.

Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії,

– наголосив він.

Стриманішим у коментарях був сам глава ОП Андрій Єрмак. Він опублікував допис, супроводивши його ілюстрацією вибуху. Високопосадовець зазначив, що йому дуже "подобається ця бавовна".

Мешканці Криму готові втікати

Оскільки ситуація в окупованому Криму останнім часом не надто стабільна, то місцеві мешканці починають панікувати. Дехто вже серйозно замислюється над пакуванням валіз і втечею. Інші ж готові перечікувати скрутні часи у підвалі. Ось кілька коментарів з місцевих пабліків:

"Мої батьки поки думають, що робити. Зараз сидимо вдома. Батько сказав, що потрібно стежити за новинами, і якщо що, речі у нас вже зібрані, одразу у підвал підемо";

"У мене чоловік теж хоче виїжджати, каже, що дуже багато збігів. У відпустку поїдемо до родичів";

"Відпустка може затягнутися, беріть якомога більше речей";

"Ми з родиною поїдемо до родичів у Ростов на цей місяць. Українці розійшлися, може за цей місяць щось заспокоїться".

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