Дуже мені подобається ця бавовна, – Єрмак

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що "ранок біля Джанкоя почався з вибухів". Подоляк наголосив на різниці між Кримом, який контролює Україна, та окупованим росіянами півостровом.

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Також радник очільника ОП натякнув на те, що на окупованому півострові продовжується демілітаризація збройних сил росії.

Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії,

– написав Подоляк.

Більш лаконічно на вибухи в окупованому Криму відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він опублікував малюнок і написав у соціальних мережах "Гарний малюнок. Дуже мені подобається ця бавовна".



Реакція Єрмака на вибухи в Криму / Фото із соцмереж глави ОП

Що відомо про "бавовну" в окупованому Криму

Ранок 16 серпня виявився неспокійним для мешканців міста Джанкой: там спалахнула електростанція. Також повідомлялося про вибухи в селі Азовське, що під Джанкоєм.

У соціальних мережах з'явилася інформація, що в Азовському самознищується черговий склад боєприпасів ворога.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в Азовському стався вибух у військовій частині окупантів. Чубаров зазначив, що влучання відбулось у сховище з боєприпасами ворога.

У росії підтвердили вибухи у селі Майське, заявивши про детонацію на складі боєприпасів. Також російські пропагандисти повідомили про пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої.

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