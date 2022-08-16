Спочатку надходила інформація про те, що причиною "бавовни" стала пожежа на підстанції в Азовському, що в Джанкої. Невдовзі ж місцеві повідомили, що вибухи чули й в іншому місці.

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Яскраво спалахнуло поблизу Джанкоя

Очевидцям вдалось зафіксувати на відео момент потужного вибуху поблизу Джанкоя. Його масштаб був таким, що явно не мав нічого спільного з пожежею на підстанції.

Це зовсім не схоже на "тільки трансформатор горить", як пишуть зараз росіяни. Ймовірно, горить він в одному місці, а вибухнув склад із боєприпасами – в іншому,

– наголосив Сергій Стерненко.

Поблизу Джанкоя стався потужний вибух: дивіться відео

У місцевих виданнях уже намагаються заспокоїти мешканців півострова. Там зауважили, що поблизу Джанкоя буцімто сталось дві різні надзвичайні ситуації. Одна з них, власне, пожежа на підстанції. Інша ж – детонація складу з боєприпасами.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич жартома зазначив, що поки всі ми спали, до Криму привезли свіжу "бавовну". Він також підкреслив, що поблизу Джанкоя таки пролунав вибух. Наразі там продовжує детонувати склад з боєприпасами ворога. Крім того, в іншому районі палає підстанція.

Важливо! Підстанція горить у Майському, а от склад з боєприпасами детонує в Азовському. Але обидва населені пункти належать до Джанкойського району.

Журналіст Андрій Цаплієнко також пожартував, що на нас очікує черговий затор на Кримському мосту. Також йому стало цікаво, яке цього разу озвучать пояснення росіяни. Чи вони не відходитимуть від традицій, звинувачуючи у всьому куріння та порушення техніки безпеки?

Розташування підстанції важливе

Зауважимо, що Джанкой – важливий транспортний вузол для окупанта. Там розташована велика залізнична станція, через яку ворог перекидає на Південь як свою живу силу, так і техніку та боєкомплект.

Тепер же надійшла інформація, що палає не зовсім проста підстанція. Як з'ясувалось, вона розташована поблизу ключового для загарбників залізничного вузла.

Підстанція поблизу Джанкоя гарно палає: дивіться відео

Додамо, що зранку вибухи чули також в окупованому Донецьку. Судячи зі світлин, а також відео очевидців, "бавовну" привезли відразу у кілька районів міста.

Містянам також вдалось зняти самі моменти "прильотів". Оскільки це вся наявна інформація, то ми достеменно не можемо сказати, з чиєї ініціативи до Донецька привезли "бавовну". Але заперечувати той факт, що вона таки є, не будемо.

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