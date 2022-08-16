Вибухи пролунали на околиці окупованого селища Нижня Кринка, що розташоване у Макіївській агломерації. Про це пишуть у телеграм-каналах, передає 24 канал.

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У небі – яскраві спалахи

Повідомлення про вибухи на Донеччині з'явились о 22:45. В мережі навіть опублікували яскраве фото.



"Бавовна" біля селища Нижня Кринка / Фото з телеграм-каналів

Через годину повідомили про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини. Місцеві жителі пишуть, що звуки лунають зі складу окупантів. Додають, так гучно, що "вібрує дім".



Вибухи у Родаковому / Фото з телеграм-каналів



Місцеві повідомляють про вибухи / Фото з телеграм-каналів

Попередні "завози бавовни" на окупованих територіях

6 серпня гучні вибухи чули на складах окупантів в Макіївці Донецької області. Детонували боєприпаси, адже в небо здіймались величезні клуби диму.

Перед цим, 5 серпня, таку ж "бавовну" підвезли на склади загарбників у Токмаку та Бериславщині. У кожній з областей стало на один ворожий склад боєприпасів менше.

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