Вибухи пролунали на околиці окупованого селища Нижня Кринка, що розташоване у Макіївській агломерації. Про це пишуть у телеграм-каналах, передає 24 канал.
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У небі – яскраві спалахи
Повідомлення про вибухи на Донеччині з'явились о 22:45. В мережі навіть опублікували яскраве фото.
"Бавовна" біля селища Нижня Кринка / Фото з телеграм-каналів
Через годину повідомили про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини. Місцеві жителі пишуть, що звуки лунають зі складу окупантів. Додають, так гучно, що "вібрує дім".
Вибухи у Родаковому / Фото з телеграм-каналів
Місцеві повідомляють про вибухи / Фото з телеграм-каналів
Попередні "завози бавовни" на окупованих територіях
- 6 серпня гучні вибухи чули на складах окупантів в Макіївці Донецької області. Детонували боєприпаси, адже в небо здіймались величезні клуби диму.
- Перед цим, 5 серпня, таку ж "бавовну" підвезли на склади загарбників у Токмаку та Бериславщині. У кожній з областей стало на один ворожий склад боєприпасів менше.
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