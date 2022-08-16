Взрывы раздались на окраине оккупированного поселка Нижняя Крынка, расположенного в Макеевской агломерации. Об этом пишут в телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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В небе – яркие вспышки

Сообщения о взрывах в Донецкой области появились в 22:45. В сети опубликовали даже яркое фото.



"Хлопок" возле поселка Нижняя Крынка / Фото из телеграмм-каналов

Через час сообщили о взрывах в поселке Родаково, что в Алчевском районе Луганщины. Местные жители пишут, что звуки раздаются из склада оккупантов. Добавляют, так громко, что "вибрирует дом".



Взрывы в Родаково / Фото из телеграмм-каналов



Местные сообщают о взрывах / Фото из телеграмм-каналов

Предыдущие "завозы хлопка" на оккупированных территориях

6 августа громкие взрывы слышали на складах россиян в Макеевке Донецкой области. Детонировали боеприпасы, ведь в небо вздымались огромные клубы дыма.

Перед этим, 5 августа, такой же "хлопок" подвезли на склады захватчиков в Токмаке и Бериславщине. В каждой из областей стало на один вражеский склад боеприпасов меньше.

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