В ВСУ шутят, что пришел вечер – настал Bavovna time. Накануне украинские военные уничтожили еще 3 склада боеприпасов.

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"Минуснули" несколько складов

Взрывы были недалеко от города Токмак Запорожской области. Там был ликвидирован один склад боеприпасов.

Еще один склад взорвался в Бериславском районе Херсона. В сети показали фото и видео.



Взрыв на складе в Херсонской области / Фото с телеграма "Оперативный ВСУ"

Потери врага

С 24 февраля ВСУ уже ликвидировали 41 650 оккупантов. За последние сутки вражеское войско уменьшилось на 150 человек. Кроме того, россияне понесли существенные потери в технике.

Они обеднели на 1792 танка, 4032 боевых бронированных машин, 950 артиллерийских систем, 260 РСЗО, 123 средств ПВО, 223 самолета и 191 вертолетов.

В Чернобаевке 4 августа ВСУ уничтожили пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота россии. Кроме того, в этот день наша авиация ударила по двум опорным пунктам врага в районах Благодатного, а также Правдиного.

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