Об этом во время эфира телеканала "Эспрессо" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что россияне при любом случае жалуются на Соединенные Штаты, которые способствуют этим "вечеринкам". Оно и не удивительно, ведь HIMARS продолжают эффективно уничтожать врага .

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HIMARS работают чуть ли не каждую ночь

Наши HIMARS работают постоянно, почти каждую ночь. Ночью снова отработали (ВСУ – 24 канал) возле Берислава, склад с боекомплектом. Там были слышны детонации из ночи,

– подчеркнул Хлань.

Он также рассказал, что вблизи Херсона тоже раздавались мощные взрывы этой ночью. Речь идет о районе Чернобаевки, которая стала своеобразным бермудским треугольником для захватчиков.

Там, по словам депутата, ВСУ в очередной раз нанесли удар по скоплению войск врага. В то же время он отметил, что, несмотря на бешеные потери оккупанты, продолжают последовательно стягивать туда как технику, так и живую силу.

Сергей Хлань добавил, что наши военные в последнее время занимаются постепенным уничтожением тыловых запасов врага. Несмотря на это захватчики, хотя и более скромные темпы, продолжают накапливать свои силы на Херсонщине. А делают они это потому, что ужасно боятся дальнейшего продвижения ВСУ.

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