За 160 день войны украинские воины уничтожили еще 180 военных противника. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных боев.

К теме враг ведет обстрелы, а ВСУ отражают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа

Потери врага в технике:

танков – 1774 (+6),

боевых бронированных машин – 4022 (+8),

артиллерийских систем – 939 (+3),

РСЗО – 259 (+0),

средства ПВО – 118 (+1),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),

крылатые ракеты – 180 (+6),

корабли – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),

специальная техника – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешным по охоте на крылатые ракеты. Наши защитники сбили fж 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков на 8 боевых бронированных машин.

Обратите внимание! Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.