За 160 день войны украинские воины уничтожили еще 180 военных противника. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных боев.

К теме враг ведет обстрелы, а ВСУ отражают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа

Потери врага в технике:

  • танков – 1774 (+6),
  • боевых бронированных машин – 4022 (+8),
  • артиллерийских систем – 939 (+3),
  • РСЗО – 259 (+0),
  • средства ПВО – 118 (+1),
  • самолетов – 223 (+0),
  • вертолетов – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
  • крылатые ракеты – 180 (+6),
  • корабли – 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),
  • специальная техника – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешным по охоте на крылатые ракеты. Наши защитники сбили fж 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков на 8 боевых бронированных машин.