За 160 день войны украинские воины уничтожили еще 180 военных противника. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных боев.
К теме враг ведет обстрелы, а ВСУ отражают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа
Потери врага в технике:
- танков – 1774 (+6),
- боевых бронированных машин – 4022 (+8),
- артиллерийских систем – 939 (+3),
- РСЗО – 259 (+0),
- средства ПВО – 118 (+1),
- самолетов – 223 (+0),
- вертолетов – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),
- крылатые ракеты – 180 (+6),
- корабли – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),
- специальная техника – 83 (+1).
Предыдущий день для ВСУ был успешным по охоте на крылатые ракеты. Наши защитники сбили fж 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков на 8 боевых бронированных машин.