Основные усилия оккупанты сосредоточивают на штурме Бахмутского направления. Там продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 3 августа.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения провели тренировку в своем Генштабе. россияне используют территорию Беларуси для переброски ДРГ на территорию Украины.

На Северском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из ствольной артиллерии и проводил воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Слобожанское, Харьковское, Славянское направления

На Слобожанском направлении оккупанты удерживают занятые территории и стараются не допустить продвижения ВСУ.

В Харьковском направлении враг обстреливал районы 13 населенных пунктов. Оккупанты хотели продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка, но получили отпор и отошли.

На Славянском направлении обстрелы зафиксировали возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепеля, Карнауховки, Довгенького, Барвенково, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки. Вражеская ДРГ пыталась проводить разведку в районе на юг Мазановки, но ВСУ обезвредили их.

Бахмутское и Авдиевское направления

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали из артиллерии районы Кодемы, Семигорья, Майского, Выемки, Берестово, Бахмутского и Опросного. Враг нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Оккупанты наступали в районе западной окраины Берестового, но не имели успеха. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются. На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощный удар и заставили кафиров отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки и пытался улучшить тактическое положение, но безрезультатно.

Новопавловское, Запорожское и Южнобужское направления

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы около 8 населенных пунктов.

На Южнобужском направлении враг атаковал позиции ВСУ по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах 14 населенных пунктов. Он применил авиацию для удара вблизи урочища Плотницкое. Кроме того, россияне проводят воздушную разведку.

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