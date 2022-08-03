Основні зусилля окупанти зосереджують на штурмі Бахмутського напрямку. Там тривають запеклі бої. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 3 серпня.

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Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи провели тренування у своєму Генштабі. росіяни використовують територію білорусі для перекидання ДРГ на територію України.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та проводив повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Слобожанський, Харківський, Слов'янський напрямки

На Слобожанському напрямку окупанти утримують зайняті території та намагаються не допустити просування ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони 13 населених пунктів. Окупанти хотіли просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.

На Слов'янському напрямку обстріли зафіксували біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепеля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Ворожа ДРГ намагалася проводити розвідку в районі на південь Мазанівки, але ЗСУ знешкодили їх.

Бахмутський та Авдіїівський напрямки

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з артилерії райони Кодеми, Семигір'я, Травневого, Виїмки, Берестового, Бахмутського та Опитного. Ворог завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки.

Окупанти наступали в районі західної околиці Берестового, але не мали успіху. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають. На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужного удару та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки та намагався покращити тактичне положення, але безрезультатно.

Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік 8 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 14 населених пунктів. Він застосував авіацію для удару поблизу урочища Плотницьке. Окрім того, росіяни проводять повітряну розвідку.

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