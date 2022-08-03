За 160 день війни українські воїни знищили ще 180 військових противника. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.
До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій станом на 3 серпня
Втрати ворога у техніці:
- танків – 1774 (+6),
- бойових броньованих машин – 4022 (+8),
- артилерійських систем – 939 (+3),
- РСЗВ – 259 (+0),
- засоби ППО –118 (+1),
- літаків – 223 (+0),
- гелікоптерів – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
- крилаті ракети – 180 (+6),
- кораблі– 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),
- спеціальна техніка – 83 (+1).
Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.
- На напрямку Сіверська противник гатив із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Також росіяни використовували безпілотники для розвідки.
- З авіації окупанти били біля Семигір'я та Білогорівки.
- Не мали успіху спроби ворога наступати біля Берестового. Така сама ситуація трапилась на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір'я – Кодема.
- Досі тривають бої біля на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.
- Біля Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни змусили ворога відійти.
Дивіться у відео – Данілов про надану західну зброю: