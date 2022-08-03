За 160 день війни українські воїни знищили ще 180 військових противника. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.

До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій станом на 3 серпня

Втрати ворога у техніці:

танків – 1774 (+6),

бойових броньованих машин – 4022 (+8),

артилерійських систем – 939 (+3),

РСЗВ – 259 (+0),

засоби ППО –118 (+1),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),

крилаті ракети – 180 (+6),

кораблі– 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),

спеціальна техніка – 83 (+1).

Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.

Зверніть увагу! Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Варто прочитати Підготовка до війни та завдання, про які не говорять: відверта розмова з бійцем Сил спецоперацій Що відбувається зараз на Бахмутському напрямку: коротко

На напрямку Сіверська противник гатив із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Також росіяни використовували безпілотники для розвідки.

З авіації окупанти били біля Семигір'я та Білогорівки.

Не мали успіху спроби ворога наступати біля Берестового. Така сама ситуація трапилась на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір'я – Кодема.

Досі тривають бої біля на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.

Біля Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни змусили ворога відійти.

Дивіться у відео – Данілов про надану західну зброю: