За 160 день війни українські воїни знищили ще 180 військових противника. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.

До теми Ворог веде обстріли, а ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій станом на 3 серпня

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 1774 (+6),
  • бойових броньованих машин – 4022 (+8),
  • артилерійських систем – 939 (+3),
  • РСЗВ – 259 (+0),
  • засоби ППО –118 (+1),
  • літаків – 223 (+0),
  • гелікоптерів – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
  • крилаті ракети – 180 (+6),
  • кораблі– 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),
  • спеціальна техніка – 83 (+1).

Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.

  • На напрямку Сіверська противник гатив із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Також росіяни використовували безпілотники для розвідки.
  • З авіації окупанти били біля Семигір'я та Білогорівки.
  • Не мали успіху спроби ворога наступати біля Берестового. Така сама ситуація трапилась на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір'я – Кодема.
  • Досі тривають бої біля на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.
  • Біля Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни змусили ворога відійти.

Дивіться у відео – Данілов про надану західну зброю: