Крім цього, російські загарбники продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з росією території з різних видів озброєння.

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Обстріли та розвідгрупи ворога

У Генштабі повідомили, що за останніми даними, на Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, щоб утримати зайняті рубежі та не допустити наступу наших військ.



Бойові дії в Україні 3 серпня 2022 року / Фото Liveuamap

Були обстріли на Харківському напрямку. Зокрема, райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.

Окупанти висувались навіть у напрямку Кочубеївка – Дементіївка. ЗСУ дали гідну відсіч і ті відійшли.



Харківський напрямок / Фото Liveuamap

Боротьба на Донбасі

Наші військові розповіли, що на Слов'янському напрямку були обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

Росіяни хотіли вести розвідку і для цього використали розвідувальну групу південніше Мазанівки. ЗСУ знайшли та ліквідували окупантів.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. На напрямку Сіверська окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, стріляли з танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Ще й вели повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.



Битва за Донбас / Фото Liveuamap

Ворог на Бахмутському напрямку хотів витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Були ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Били з авіації поблизу Семигір'я та Білогорівки.

Наступали росіяни в районі західної околиці Берестового. Спроба була безуспішною, ворог відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір'я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення. Все було для росіян безуспішно, вони з втратами відійшли.

Ситуація на Півдні

У Генштабі підкреслили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли ворога були неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог хотів скувати наші війська. Тому обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Авіацію росіяни задіяли, щоб вдарити по району урочища Плотницьке.



Південний напрямок боротьби / Фото Liveuamap

Крім того, ворог хоче уточнити положення наших військ. Тому веде корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку. Також продовжують підготовку до захисту мостових переправ через річку Дніпро.

росія зазнає втрат у війні з Україною

ЗСУ не втомлюються щодня нищити ворога на нашій землі. Зокрема, мешканці Херсона повідомляли про нові вибухи у Чорнобаївці. Стовп диму став доказом того, що ЗСУ вже вкотре вдалося влучно вдарити по росіянах у вже легендарному селі.

Також наша розвідка повідомляла, що в місті Хрустальний на тимчасово окупованій Луганщині окупанти розмістили свій підрозділ в готелі "Красний Луч". ЗСУ завдали по ньому влучного удару. Тепер росіяни старанно приховують свої втрати.

Крім того, у війні в Україні брали участь ще й російські "баскетболісти". Очевидно, в окупантів вже надто великі проблеми із запасами. Але вони вже ліквідовані. Мовиться про дмітрія лагунова та ніколая багрова. Вони обоє з бурятії.

Вам буде цікаво, як ЗСУ готуються до контрнаступу: дивіться відео