В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні станом на 2 серпня. Протягом доби окупанти продовжували бойові дії на займаному рубежі оборони.

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окупанти створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку

Захисники значили, що ситуація на Півдні – складна та напружена. Зокрема, загарбники розпочали створювати ударне угруповання на Криворізькому напрямку.

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу з подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області,

– додали в ОК "Південь".

Своєю чергою, на рубежі Сухий Ставок – Білогірка росіяни намагалися провести розвідку боєм. Піхоту супроводжували 2 танки. Однак окупанти вчергове зазнали втрат та відступили.

Окрім цього, за добу вони завдали 2 авіаційних ударів по позиціях українських захисників. Окупанти атакували з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення. Вони використовували гелікоптери та реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Водночас українська авіація тричі вдарила по опорних пунктах росіян, а один раз – по скупченню озброєння та техніки. росіяни зазнали втрат в Бериславському та Баштанському районах.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Станом на ранок 2 серпня наші захисники вже ліквідували приблизно 41,17 тисячі загарбників.

Також окупаційна армія продовжує стрімко втрачати свою техніку. Зокрема, українські військові вже знищили:

1 768 танків,

4 014 бойових броньованих машин,

936 артилерійських систем,

259 реактивних систем залпового вогню,

117 засобів протиповітряної оборони,

223 літаки,

191 гелікоптер,

739 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2 914 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

82 одиниці спеціальної техніки.

Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити у цій війні значно більше.

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