В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні станом на 2 серпня. Протягом доби окупанти продовжували бойові дії на займаному рубежі оборони.
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окупанти створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку
Захисники значили, що ситуація на Півдні – складна та напружена. Зокрема, загарбники розпочали створювати ударне угруповання на Криворізькому напрямку.
Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу з подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області,
– додали в ОК "Південь".
Своєю чергою, на рубежі Сухий Ставок – Білогірка росіяни намагалися провести розвідку боєм. Піхоту супроводжували 2 танки. Однак окупанти вчергове зазнали втрат та відступили.
Окрім цього, за добу вони завдали 2 авіаційних ударів по позиціях українських захисників. Окупанти атакували з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення. Вони використовували гелікоптери та реактивні системи залпового вогню "Смерч".
Водночас українська авіація тричі вдарила по опорних пунктах росіян, а один раз – по скупченню озброєння та техніки. росіяни зазнали втрат в Бериславському та Баштанському районах.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Загальні втрати росії в Україні
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Станом на ранок 2 серпня наші захисники вже ліквідували приблизно 41,17 тисячі загарбників.
Також окупаційна армія продовжує стрімко втрачати свою техніку. Зокрема, українські військові вже знищили:
- 1 768 танків,
- 4 014 бойових броньованих машин,
- 936 артилерійських систем,
- 259 реактивних систем залпового вогню,
- 117 засобів протиповітряної оборони,
- 223 літаки,
- 191 гелікоптер,
- 739 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,
- 174 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 2 914 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 82 одиниці спеціальної техніки.
Варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому росія могла втратити у цій війні значно більше.
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