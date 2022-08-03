Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про 2 серпня. У цей же день у Херсонській ОВА повідомили, що ЗСУ на Херсонщині вже звільнили від окупантів вже 53 населені пункти.
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росіяни можуть готувати контрнаступ на Херсонщині
Протягом 2 серпня ситуація на Півдні була складна та напружена.
Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області,
– повідомило командування.
Окрім того, російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони та почали створювати ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Окрім того, відомо, що:
- російські окупанти спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків по рубежу Сухий Ставок – Білогірка. Проте успіху вони не мали та з втратами відійшли;
- проте окупанти позиції України двічі атакували з авіації та двічі ракетами. Вдарили з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".
росіяни атакували Миколаїв, а також самі зазнали втрат
російські окупанти протягом дня вчергове атакували Миколаїв – 2 реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" влучили в передмістя. На щастя, жертв та руйнувань немає.
Попри це, наша авіація тричі вдарила по опорних пунктах і один раз – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.
Ракетно-артилерійськими підрозділами вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ,
– повідомили в ОК "Південь".
Додали, що точно ворог втратив:
- 20 одиниць особового складу;
- 2 танки Т-72;
- гаубиця "Мста-Б";
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога – дорозвідуються. На жаль, на виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.
Пошкодження не критичні, увесь екіпаж цілий. З допомогою портового штовхача кран повернули до пункту базування.
У Чорному морі досі багато сил ворога
️Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з:
- 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них 2 – це носії 15 ракет "Калібр";
- та 3 великих десантних кораблі.
Саме тому людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Новини Херсонщини
- У Херсонській ОВА повідомили, що Збройні Сили України вже відбили 53 населені пункти в області.
- Коментуючи конрнаступ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов розповів свою думку, чи може ЗСУ швидко звільнити частину Херсонської області.
- Жданов вважає, що Генеральний штаб, ймовірно, має певний план щодо знищення російських військ, тому не виключає, що на Херсонщині може виникнути пастка для окупантів.
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