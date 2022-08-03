Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про 2 серпня. У цей же день у Херсонській ОВА повідомили, що ЗСУ на Херсонщині вже звільнили від окупантів вже 53 населені пункти.

Читайте також У росіян на Херсонщині буде день бабака із проміжками на пекло

росіяни можуть готувати контрнаступ на Херсонщині

Протягом 2 серпня ситуація на Півдні була складна та напружена.

Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області,

– повідомило командування.

Окрім того, російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони та почали створювати ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Окрім того, відомо, що:

російські окупанти спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків по рубежу Сухий Ставок – Білогірка. Проте успіху вони не мали та з втратами відійшли;

проте окупанти позиції України двічі атакували з авіації та двічі ракетами. Вдарили з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

росіяни атакували Миколаїв, а також самі зазнали втрат

російські окупанти протягом дня вчергове атакували Миколаїв – 2 реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" влучили в передмістя. На щастя, жертв та руйнувань немає.

Попри це, наша авіація тричі вдарила по опорних пунктах і один раз – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ,

– повідомили в ОК "Південь".

Додали, що точно ворог втратив:

20 одиниць особового складу;

2 танки Т-72;

гаубиця "Мста-Б";

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються. На жаль, на виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Пошкодження не критичні, увесь екіпаж цілий. З допомогою портового штовхача кран повернули до пункту базування.

У Чорному морі досі багато сил ворога

️Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з:

13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них 2 – це носії 15 ракет "Калібр";

та 3 великих десантних кораблі.

Саме тому людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Новини Херсонщини

У Херсонській ОВА повідомили, що Збройні Сили України вже відбили 53 населені пункти в області.

Коментуючи конрнаступ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов розповів свою думку, чи може ЗСУ швидко звільнити частину Херсонської області.

Жданов вважає, що Генеральний штаб, ймовірно, має певний план щодо знищення російських військ, тому не виключає, що на Херсонщині може виникнути пастка для окупантів.

Дивіться також – біля Херсона "мінуснули" величезний ешелон окупантів: відео