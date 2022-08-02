На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 53 населені пункти

26 липня наші захисники завдали філігранних ударів по важливому шляху для російських окупантів – Антонівському мосту. Також звільняють від росіян населені пункти області – наразі відомо про 53. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом,

— сказав Бутрій.

Він додав, що до повного звільнення військові проводять ще певні дії, зокрема мовиться про розмінування цих територій.

Як відомо, більшість із звільнених населених пунктів – на півночі області, поблизу меж Дніпропетровщини. Назви поки не розголошують.

Водночас деокуповані території продовжують потерпати від обстрілів росіян, тому очільник ОВА ще не рекомендує місцевим повертатися.

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